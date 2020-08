Małopolskie: Powiat tatrzański żółtą strefą, starostwo apeluje do turystów i mieszkańców

O przestrzeganie obostrzeń sanitarnych zaapelowało w czwartek do turystów i mieszkańców starostwo powiatowe w Zakopanem. Powiat tatrzański znalazł się na liście kolejnych regionów zakwalifikowanych do tzw. strefy żółtej, a nowotarski – do czerwonej. Kraków jest miejscem z alertem.