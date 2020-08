Wraz z początkiem roku szkolnego rodzice będą musieli przekazać kierownikom szkół lub nauczycielom oświadczenie, w którym stwierdzą, że dziecko nie ma oznak zakażenia SARS-CoV-2 i nie było po 17 sierpnia za granicą, ani nie uczestniczyło w imprezach zbiorowych.

Epidemiolodzy zalecili także, by nie organizować imprez masowych. W konsekwencji szef resortu zdrowia zakazał imprez z udziałem ponad 1000 osób, także sportowych, w terminie od 1 września do 1 października. W pomieszczeniach zamkniętych ograniczenie ma dotyczyć obecności ponad 500 osób po godzinie 23 i dotknie także organizację wesel.

Minister Krajczi zapowiedział, że do 1 września nie będzie aktualizowana mapa państw traktowanych jako niebezpieczne. Eksperci zalecili Słowakom, by nie jeździli za granicę, szczególnie dotyczy to rodzin z małymi dziećmi. Po 1 września spis państw określanych jako ryzykowne będzie aktualizowany raz na dwa tygodnie, a nie jak dotąd raz w tygodniu.