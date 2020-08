"W środę otrzymaliśmy informację, że jeden z policjantów zawiadomił swoich przełożonych, że miał wykonany test na obecność koronawirusa i wynik tego testu jest pozytywny" – powiedział PAP Borowiak.

Jak dodał, "w związku z sytuacją, Komendant Miejski zawiesił działalność tego komisariatu, a 17 policjantów zostało poddanych kwarantannie".

Borowiak wskazał, że obowiązki Komisariatu Policji w Suchym Lesie przejęła Komenda Miejska w Poznaniu oraz sąsiednie jednostki.

To już kolejny przypadek potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 u wielkopolskich policjantów.

Zakażenie koronawirusem wykryto w połowie lipca u funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Policjantka, u której stwierdzono zakażenie przyszła do pracy przed otrzymaniem wyników testu na obecność SARS-CoV-2. W komisariacie Poznań-Wilda pracuje na co dzień ok. 100 osób; 26 z nich trafiło na kwarantannę. Jednostka przez kilka godzin była też wyłączona z użytkowania.

W poniedziałek rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował PAP, że funkcjonariuszka jest już zdrowa i wraca do pełnienia służby.

W całej Wielkopolsce do tej pory odnotowano 4230 przypadków zakażeń koronawirusem, 202 osób zmarło, a 2802 wyzdrowiało. (PAP)

autorka: Anna Jowsa