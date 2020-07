W poniedziałek Ozdoba spotkał się z dziennikarzami w Płocku na Placu Książęcym przed pomnikiem Bolesława III Krzywoustego, w czasach którego miasto to było stolicą Polski. Podczas briefingu prasowego wyraził poparł projekt podziału województwa mazowieckiego na dwie jednostki administracyjne.

„Płock będzie idealną stolicą przyszłego województwa mazowieckiego” – oświadczył Ozdoba. Uzasadniał, że przemawiają za tym m.in. względy historyczne, gdyż – jak mówił - Płock to nie tylko dawna stolica Mazowsza, ale i Polski, miasto, które zapisało się na kartach dziejów państwa, będąc świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Ozdoba zwrócił uwagę, że Płock to również miasto istotne dla współczesnego Mazowsza, które dzięki np. Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu będzie lepiej skomunikowane z pozostałą częścią województwa.

Wiceminister klimatu przekonywał, że jako były samorządowiec i stołeczny radny doskonale wie, jakie są aktualnie różnice między Warszawą a pozostałą częścią Mazowsza. „Tutaj jest zupełnie inaczej niż w Warszawie. Musimy te nierówności wyrównać. Aby się tak stało, konieczna jest zmiana funkcjonowania samorządu na Mazowszu. Dlatego projekt, który będzie tworzył podwalinę województwa warszawskiego i województwa mazowieckiego jest bardzo słuszny” – oświadczył Ozdoba.

Zaapelował, aby "wszyscy politycy, którzy są związani z Płockiem lobbowali właśnie na rzecz tego miasta, od Platformy Obywatelskiej po SLD, po oczywiście polityków Zjednoczonej Prawicy, ponieważ wszystkie historyczne fakty, które mogą przemawiać za tym, jakie miasto będzie najlepszą stolicą (przyszłego województwa mazowieckiego - PAP), wskazują właśnie na Płock”.

Ozdoba wspomniał m.in., że swój apel kieruje także do prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego z PO, aby nie tworzyć wokół projektu podziału Mazowsza atmosfery konfliktu, aby lobbować przede wszystkim za Płockiem, jako stolicą nowej jednostki administracyjnej. Wyraził przy tym nadzieję, że jego apel będzie początkiem dyskusji na ten temat, nie tylko wśród polityków, ale również wśród wszystkich mieszkańców Mazowsza.

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał w ubiegłym tygodniu, że na jesieni mogą nas czekać kolejne wybory, gdyż z nieoficjalnych ustaleń dziennika wynika, że PiS bardzo śpieszy się z zapowiadanym już wcześniej wyodrębnieniem stolicy i jej przyległości z województwa mazowieckiego. Nowe województwo objęłoby obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty. Według gazety, projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu.

W piątek w radiowej Jedynce szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że analizę i prace dotyczące podziału województwa mazowieckiego są już zaawansowane. „Ostateczne decyzje będzie musiało podjąć kierownictwo polityczne naszej formacji” - zaznaczył.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PSL) ocenił ten pomysł jako nieracjonalny i szkodliwy. Jego zdaniem jest to manipulowanie granicami regionów z powodów politycznych. Struzik zapowiedział, że będzie bronić integralności woj. mazowieckiego. Podobne stanowisko zajęli inni politycy PSL, a także Koalicji Obywatelskiej.