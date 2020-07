Serbia: Kolejna demonstracja przeciwko godzinie policyjnej

Tysiące osób, mimo zakazu zgromadzeń, protestowało w czwartek wieczorem w Belgradzie przeciwko godzinie policyjnej. To trzeci z rzędu dzień protestów w serbskiej stolicy. W porównaniu do poprzednich demonstracji, tym razem nie doszło do starć z policją.