Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP na swojej stronie internetowej, Andrzej Duda od początku swojej kadencji ułaskawił 95 osób. Przy każdym akcie łaski podpisanym przez Andrzeja Dudę na stronie KPRM jest informacja dotycząca liczby osób ułaskawionych tego dnia, instytucjach, które popierały wniosek, oraz artykule Kodeksu karnego, z którego skazano ułaskawionego.

Zdaniem posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz "prezydentura Andrzeja Dudy rozpoczęła się ułaskawieniem dwóch partyjnych kolegów, a kończy się skandalem wokół ułaskawienia pedofila". Jak dodała, "to symboliczna klamra prezydentury Dudy".

W listopadzie 2015 r. prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego (obecnie szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych) oraz Macieja Wąsika (obecenie wiceministra SWiA) skazanych w marcu 2015 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście w I instancji na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. Prezydent zastosował akt łaski zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelację od wyroku sądu I instancji, postępowanie sądowe zostało umorzone.

W ostatnich dniach poinformowano, że prezydent ułaskawił mężczyznę skazanego za przestępstwo seksualne na osobie małoletniej. Sam prezydent oraz Prokuratura Krajowa wyjaśniali, że ułaskawienie nie dotyczyło kary pozbawienia wolności, a wyłącznie skrócenia orzeczonego na sześć lat zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi, czyli pełnoletnią dziś córką i jej matką oraz, że to one same wystąpiły z wnioskiem o skrócenie tego zakazu.

"Czy nie ma w Polsce ludzi, którzy bardziej zasługują na ułaskawienie niż pedofil i partyjni koledzy?" - powiedziała Gasiuk-Pihowicz. Jak dodała, "dzisiaj potrzebujemy coraz więcej przejrzystości prezydenckich ułaskawień". "Dociera do nas coraz więcej niepokojących sygnałów, że wśród osób, który zostały ułaskawione przez prezydenta Andrzeja Dudę, miały być osoby skazane za handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej czy skazane za znęcanie się nad rodziną" - powiedziała posłanka KO.

Posłowie KO zaznaczyli, że "oczekują maksymalnej jawności ułaskawień". "Polacy mają prawo znać pełną listę osób ułaskawionych, okoliczności, które zadecydowały o podjęciu tej trudnej decyzji, dlatego apelujemy do prezydenta o przedstawienie pełnej informacji i przesłanek dotyczących 95 przestępstw oraz osób, które skorzystały z aktu łaski" - powiedział poseł Adam Szłapka.

Zaapelował do prezydenta Dudy, "żeby powiedział, kto z ułaskawionych osób, szczególnie kontrowersyjnych - dilerów, pijanych kierowców, ludzi skazanych za znęcanie się nad rodziną - był członkiem PiS". "Nasze doświadczenie jest takie, że prezydent Duda zajmuje się raczej kryciem swoich ludzi" - powiedział poseł KO.

Według Szłapki "ułaskawienie osób skazanych za znęcanie się nad rodziną, handel narkotykami jest nie do przyjęcia".

Również kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski oświadczył w środę, że lista osób ułaskawionych przez prezydenta Dudę budzi "mnóstwo wątpliwości i pytań". W związku z tym zaapelował do prezydenta o ujawnienie informacji dotyczących ułaskawienia: trzech osób skazanych za handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, trzech osób, które zostały skazane za znęcanie się nad rodziną oraz jednej osoby skazanej za morderstwo.

"Ułaskawienia są bardzo ważnym elementem prezydentury i warto, żeby ten system był jak najbardziej przejrzysty" - oświadczył kandydat KO, dodając że nie chodzi o dane osobowe, tylko o kategorie przestępstw.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, pytany o apel Trzaskowskiego, podkreślił, że "wszelkie informacje o ułaskawieniach podjętych przez prezydenta Andrzeja Dudę są dostępne na stronie internetowej prezydenta".

Jak wynika z informacji podanych na stronie Kancelarii Prezydenta, prezydent Duda od początku kadencji ułaskawił 95 osób, m.in. skazanych za znęcanie, kradzieże, handel narkotykami oraz jedną skazaną za zabójstwo. W uzasadnieniach aktów łaski wskazano m.in. na trudną sytuację rodzinną, zaawansowany wiek oraz wyrażenie skruchy.(PAP)