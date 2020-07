Fogiel: to PO zmieniała granice okręgów wyborczych

To PO zmieniała granice okręgów wyborczych – powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Odniósł się w ten sposób do słów kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który zarzucił PiS, że próbuje zmieniać granice administracyjne, by wpływać na kształt okręgów wyborczych.