"Walczymy o los każdego Polaka, walczymy, by było jak najwięcej miejsc pracy" - mówił premier we Włodawie (woj. lubelskie). "Partia (Rafała) Trzaskowskiego (Platforma Obywatelska - PAP) podnosiła podatki. (...) oni podnosili podatki, a my obniżaliśmy każdy z wielkich podatków" - stwierdził.

Przypomniał, że od środy obowiązują obniżone stawki VAT na niektóre produkty. "To miliard zł oszczędności w kieszeniach Polaków: na smoczki, na pieluchy, na artykuły dziecięce, na artykuły spożywcze" - mówił.

Zapewnił, że te zmiany w VAT nie zostały "wdrożone z pospiechem", jak sugerują jego "przeciwnicy polityczni". Wyjaśnił, że prace nad tymi zmianami rozpoczęły się ponad rok temu. "Dlatego to wchodzi pierwszego lipca, bo czy ktoś mógł w styczniu powiedzieć, że będzie epidemia koronawirusa, że nie będzie wyborów 10 maja. Nikt tego nie wiedział, kiedy my już wiele miesięcy temu ustaliliśmy te obniżki VAT" - stwierdził.

Przyznał, że obniżki podatku VAT były oczekiwane przez mikroprzedsiębiorców, których "nie stać na prawników". "Chcieliście uproszczenia i optymalizacji systemu podatkowego, i to jest od dziś zrealizowane" - podkreślił.

"To właśnie z dobrych i większych sukcesów. (...) Z sukcesów walki z mafiami VAT-owskimi, z uszczelnienia systemu podatkowego, sukcesy w tym obszarze dają nam dziś możliwość, że inspiracji prezydenta Andrzeja Dudy, mogę dziś przyjechać tutaj z Funduszem Inwestycji Lokalnych dla Włodawy, dla każdego powiatu, dla każdej gminy" - kontynuował.

Morawiecki wraził przekonacie, że samorządowcy "dobrze wykorzystają" środki otrzymane z Funduszu. "Nie patrzymy na barwy polityczne, czy ktoś jest z tej, czy z tamtej partii. Zgodnie z obietnicą prezydenta Dudy 2477 gmin - wszystkie polskie gminy - i 380 powiatów otrzymują środki na inwestycje, bo to jest mechanizm wychodzenia z kryzysu" - podkreślił. "W ten sposób Polska będzie krajem (...) najszybciej wychodzącym z kryzysu i takim, w którym bezrobocie urośnie najmniej" - zapewnił. Dodał, że w Polsce potrzeba nowych inwestycji i nowych miejsc pracy.

Premier wręczył też symboliczne czeki lokalnym włodarzom i przedstawicielom samorządów. Z Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. powiat włodawski otrzymał 2 080 701 zł wsparcia. Włodawa dostała 1 325 897 zł. Na ręce wójta gminy Hanna przekazano 575 740 zł. Gmina Hańsk otrzymała 1 024 242 zł a gmina Stary Brus - 500 tys. zł. (PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk