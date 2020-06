Na konferencji prasowej Wawrzyk poinformował, że do głosowania w wyborach prezydenckich za granicą zarejestrowało się 387 tys. Polaków.

"W wyborach 5 lat temu było to 197 tys. - czyli o 200 tys. więcej osób zarejestrowało się - z tego 343 tys. zgłosiło chęć udziału w drodze korespondencyjnej w wyborach. Nigdy wcześniej zatem nie było tak dużej liczby osób zarejestrowanych jako chętni do udziału w wyborach i nigdy też do tej pory nie wyraziło chęci udziału w wyborach korespondencyjnych aż tylu naszych rodaków" - powiedział wiceszef MSZ.

Dodał, że wysyłka pakietów wyborczych rozpoczęła się 16 czerwca. "W samym Londynie przygotowano 77 tys. pakietów, a pracowało nad wysyłką prawie 100 osób służby dyplomatyczniej i konsularnej" - powiedział Wawrzyk.

Przekazał, że wysyłka pakietów trwała do 22 czerwca, czyli tak jak to wynika z ustawy, przy czym 52 proc. pakietów zostało wysłanych do 19 czerwca.