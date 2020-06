UKE zakończył monitorowanie procesu uwalniania częstotliwości dla 5G



Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Zakończył się proces przełączania kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki czemu uwolnione zostały częstotliwości niezbędne dla rozwoju technologii 5G w Polsce, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

"Zwolnienie pasma 700 MHz, dotąd wykorzystywanego przez telewizję naziemną, czyli tzw. refarming oraz reorganizacja multipleksów telewizji naziemnej wynika z Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Za przełączenia oraz jakość nadawanego sygnału odpowiadają operatorzy techniczni wybrani przez nadawców, jednak w proces ten od początku zaangażowany jest Urząd Komunikacji Elektronicznej. Prezes UKE przygotował plan zagospodarowania częstotliwości dla odpowiedniego zakresu częstotliwości, który następnie był konsultowany publicznie i wydał decyzje o zmianie rezerwacji dla nadawców, uzgodnione z Przewodniczącym KRRiT" - przypomniano w komunikacie.

"Proces przełączania dotyczył 98 stacji. Tylko pierwszego dnia (3 czerwca br.) monitoringiem objęto 63 stacje nadawcze naziemnej telewizji cyfrowej, w tym wszystkie główne centra nadawcze multipleksów MUX 1, MUX 2 i MUX 3, co stanowiło blisko 70% łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami. Drugiego dnia monitoringiem objęto kolejne 34 stacje nadawcze (w tym 6 stacji nadawczych mierzonych było powtórnie). Na tym etapie monitoringiem objętych było już około 93% łącznej liczby wszystkich stacji objętych zmianami" - czytamy także.

Ostatniego dnia monitoringiem objęto 12 stacji nadawczych (5 stacji nadawczych mierzono powtórnie). W wyniku prowadzonego monitoringu widma potwierdzono przełączenie wszystkich przewidzianych do zmian, kanałów częstotliwości wykorzystywanych w sumie przez 98 stacji nadawczych naziemnej telewizji cyfrowej, podano dalej.

"Ten etap refarmingu obejmie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, małopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, podkarpackie oraz śląskie. Co ważne, standard nadawania DVB-T, aktualnie pozostaje bez zmian. Jednak 30 czerwca 2022 r. nastąpi zmiana standardu na DVB-T2/HEVC" - przypomina UKE.

(ISBnews)