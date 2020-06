Budżet państwa, to w tej chwili wielka zagadka - ocenił lider PO Borys Budka. Dlatego - jak poinformował w środę w Łodzi - klub Koalicji Obywatelskiej zwrócił się o to, by premier przedstawił na najbliższym posiedzeniu Sejmu informację dotyczącą faktycznego stanu finansów publicznych.