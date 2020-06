Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski mówił w niedzielę we Wrocławiu, że dziś w związku z pandemią koronawirusa w Polsce prawie milion osób straciło pracę. "I tu pytam pana prezydenta, dlaczego nie stoi pan przy tych wszystkich, których rząd pozostawił samym sobie; co pan zrobił dla tych wszystkich, którzy tracą dziś prace?" - mówił do starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Odnosząc się do tych słów minister Maląg powiedziała w radiu Wnet, że chciałaby, aby kandydaci rozmawiali na argumenty i pokazywali rzeczywistość. Zapytała Trzaskowskiego, gdzie - jego zdaniem - jest ten milion osób bezrobotnych. "Bo fakty są takie, że z danych po zakończonym miesiącu maju stopa bezrobocia wyniosła 6 proc., co stanowi około 1 mln 11 tys. wszystkich osób bezrobotnych łącznie, nie tylko tych, które straciły pracę w wyniku pandemii" - podkreśliła.

Szefowa MRPiPS wskazała na instrumenty tarczy antykryzysowej, które - przypomniała - miały na celu ochronić miejsca pracy. "I dzisiaj możemy powiedzieć, że te miejsca są ochronione" - powiedziała. Dodała również, że dotychczas m.in. w tym celu przedsiębiorcom zostało przekazane 81 mld zł.

Maląg zwróciła również uwagę, że jej resort obserwuje przyrost ofert prac, których w maju było więcej niż w kwietniu. Podkreśliła, że "mamy tutaj umiarkowany optymizm, bo sytuacja jest dynamiczna, a wychodzenie z kryzysu będzie trwało".

Szacowana przez MRPiPS w czerwcu stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja na poziomie 6 proc. jest o 0,2 proc. wyższa w porównaniu do kwietnia. To mniejszy wzrost niż w kwietniu - wówczas stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 proc. z 5,4 proc. w marcu. Natomiast w porównaniu z końcem maja 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020 r. zwiększyła się o 0,6 pkt proc.

Liczba bezrobotnych w końcu maja br. wyniosła 1 mln 11,7 tys. osób i w porównaniu do końca kwietnia wzrosła o ok. 46 tys. osób, czyli o 4,8 proc.

Z danych zawartych w systemie analityczno-raportowym CeSAR wynika, że chociaż łącznie w maju br. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 104 tys. bezrobotnych, to w tym samym czasie wyrejestrowało się ok. 58 tys. osób.