Seehofer poinformował również, że od połowy czerwca przestaną obowiązywać rządowe ostrzeżenia przed podróżami do 27 państw UE i Wielkiej Brytanii. Co najmniej do końca miesiąca obowiązują natomiast ograniczenia dotyczące wjazdu obywateli państw spoza UE.

Minister zapowiedział, że jeśli sytuacja zdrowotna w tych krajach się pogorszy, rząd ponownie rozpatrzy tę decyzję.

Równocześnie z przywróceniem swobodnego przekraczania granic z czterema państwami zacznie się stopniowe łagodzenie kontroli na pozostałych granicach Niemiec, w tym z Polską. Wcześniej kontrole zniesiono już na przejściach granicznych z Luksemburgiem.

Obecny reżim kontroli na granicach obowiązywał od 16 marca w związku z pandemią koronawirusa.