Jak podkreślił resort cyfryzacji, zamiar głosowania korespondencyjnego może zgłosić każdy, kto ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, ukończył 18 lat i ma prawa wyborcze.

"Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej 12 dni przed wyborami" - zaznaczono. Resort wskazał też wyjątki od tej zasady. Do piątego dnia przed wyborami taki zamiar mogą zgłaszać osoby, które w dniu wyborów będzie obowiązywać kwarantanna lub izolacja. W przypadku wyborców, których obowiązkowa kwarantanna lub izolacja zaczęły się później niż 5 dni przed wyborami - do drugiego dnia przed wyborami.

"Jeśli zależy nam na głosowaniu korespondencyjnym, nie warto zwlekać. Najlepiej wysłać odpowiedni wniosek jak najszybciej, najlepiej przez internet" – radzi cytowany przez MC minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Jak wyjaśnia MC, można to zrobić na portalu www.GOV.pl w zakładce: usługa online zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego. Aby się zalogować potrzebny jest Profil zaufany lub e-dowód.

Po wysłaniu zgłoszenia, otrzymamy potwierdzenie na naszą skrzynkę na koncie Mój GOV. Resort podkreśla, by regularnie sprawdzać "skrzynkę na koncie Mój GOV i skrzynkę e-mail". Wskazuje, że urząd nie rozpatrzy zgłoszenia, jeśli: np. w razie potrzeby nie uzupełnimy lub poprawimy go w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania.

Pakiet wyborczy - jak wyjaśniło MC - dostaniemy najpóźniej pięć dni przed wyborami. "Jeśli w dniu wyborów obowiązuje Cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych – najpóźniej dwa dni przed wyborami" - dodano.

W pakiecie znajdziemy: kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, kopertę zwrotną, nakładkę na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a – jeśli poprosimy o to w zgłoszeniu.

"Na stronie GOV.pl znajdziesz też informacje jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej oraz kiedy i gdzie go dostarczyć" - wskazano. Przypomniano, że chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłaszać również osoby mieszkające poza Polską - odpowiednią e-usługę przygotowuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W najbliższych wyborach prezydenckich 28 czerwca głos można oddać zarówno w lokalu wyborczym, jak i korespondencyjnie.