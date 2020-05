Portal TUT.by poinformował, że zatrzymano również operatora Cichanouskiego, współpracującego z nim przy realizacji wideobloga „Kraj do życia”.

Według portalu „Nasza Niwa” podczas spotkania z wyborcami doszło do prowokacji, w efekcie której upadł milicjant. To stało się pretekstem do zatrzymania Cichanouskiego.

Wideobloger z Homla stał się w ostatnich tygodniach najpopularniejszym białoruskim aktywistą. Jego blog, poświęcony problemom zwykłych ludzi, cieszy się coraz większą oglądalnością, a na spotkania z Cichanouskim przychodzą setki, a nawet tysiące ludzi. Akcje zbierania podpisów dla Swiatłany Cichanouskiej to najliczniejsze w tej kampanii wyborczej zgromadzenia – ludzie ustawiają się w długich kolejkach, by złożyć podpis.

Sam Cichanouski nie zdołał zarejestrować swojego sztabu wyborczego, ponieważ w terminie składania dokumentów do Centralnej Komisji Wyborczej odbywał karę aresztu właśnie za spotkania ze swoimi zwolennikami.

Media niezależne, np. portal Naviny.by, nazywają Cichanouskiego nowym „idolem białoruskiej ulicy”.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)