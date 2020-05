Jak przekazał we wtorek rzecznik KGP, policjanci tylko ostatniej doby sprawdzili 71 317 osób skierowanych na kwarantannę, a w ok. 780 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Dodał, że w 23 przypadkach zwrócono się do funkcjonariuszy z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci itp.

Przekazał również, że od początku epidemii 177 policjantów zostało zakażonych, a z nich 142 wyzdrowiało. "Od początku działań ok. 2900 policjantów było na kwarantannie, a obecnie jest na niej 219 funkcjonariuszy. Cieszy fakt, że coraz więcej policjantów zdrowieje i jednocześnie nie odnotowujemy wzrostu nowych zachorowań" – podał Ciarka.

Inspektor jeszcze raz przypomniał, że do działań prewencyjnych zaangażowanych jest każdego dnia około 20-21 tys. funkcjonariuszy oraz, że osobom, które nie przestrzegają obostrzeń i przepisów inspektor sanitarny może wymierzyć karę w wysokości do 30 tys. złotych.

Policjant podał też najnowsze statystyki dotyczące kontroli w komunikacji zbiorowej. "Skontrolowaliśmy ponad 245 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej, tylko ostatniej doby było to ponad 2500" – poinformował Ciarka.(PAP)

Autor: Aleksandra Kuźniar, Bartłomiej Figaj