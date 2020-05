Czy Polacy powinni się bać drugiej fali epidemii?



To jest realne zagrożenie – bo koronawirus jest nadal bardzo niebezpieczny. Jednak precyzyjne procedury i reżim sanitarny mogą zapewnić bezpieczeństwo. I właśnie to jest obecnie największe wyzwanie i odpowiedzialność właścicieli i zarządzających obiektami dostępnymi publicznie – takimi jak hotele, restauracje, galerie handlowe, sklepy, biurowce, przedszkola, żłobki, szkoły czy uczelnie. Odmrożenie gospodarki będzie udane tylko wtedy, gdy każda tego rodzaju placówka zapewni pracownikom i klientom najwyższe standardy ochrony epidemiologicznej.



Można skutecznie zapewnić taką ochronę?



Wymaga to zastosowania wielu ważnych procedur i systemów sanitarnych – we współpracy z profesjonalnymi firmami utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego. Tylko zastosowanie najwyższych standardów i wybór sprawdzonych partnerów na to pozwoli. Pomocny może być certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny – wydawany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV Rheinland Polska.



W czym lepszy od innych jest dla klienta partner, posiadający certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny?



Profesjonalny partner utrzymujący czystość zapewni swoim klientom dokładny audyt, który pozwoli na precyzyjne dopasowanie zakresu usług i procedur do każdego obiektu, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Dzięki temu utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa sanitarnego będzie efektywne i optymalne kosztowo. Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny wydany przez TÜV Rheinland Polska potwierdza, że firma, którą wybrali świadczy usługi najwyższej jakości.



Chyba nie jest łatwo zdobyć taki certyfikat? A dziś może on być kluczem do wielu kontraktów.



Aby uzyskać certyfikat Gwarant Czystości i Higieny, firmy sprzątające są poddawane starannej ocenie opartej na szerokim spektrum kryteriów. Eksperci TÜV Rheinland Polska drobiazgowo weryfikują sposób postępowania ze środkami używanymi w procesie świadczenia usług, w tym odpowiednie świadectwa jakości tych środków, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w określonych warunkach, w tym w reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo informacji. Dzięki temu klienci firm wyróżnionych Gwarantem Czystości i Higieny zyskują potwierdzenie wyboru solidnych i rzetelnych partnerów.



Ochrona epidemiologiczna to szczególne wyzwanie. Jakie działania powinien podjąć profesjonalny partner, żeby ją zapewnić klientowi?



Audyt i opracowanie procedur sanitarnych są niezbędne dla każdego obiektu – należy dokładnie określić stosowane środki chemiczne i rozmieszczenie urządzeń dozujących, możliwe metody dezynfekcji, metody czyszczenia wentylacji, zabezpieczenie pracowników, proces prania (w tym zbieranie i rozwożenie), zabezpieczenie części gastronomicznej oraz wiele innych elementów ochrony epidemiologicznej. Stosowane działania muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i podlegać stałym kontrolom.



Gdzie szukać firm ze znakiem Gwarant Czystości i Higieny?



Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://www.certipedia.com, wpisując w wyszukiwarce CCiH.

W zgodzie z przepisami



Firma utrzymująca czystość i bezpieczeństwo sanitarne obiektu powinna działać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) i zapewniać klientom:



1. Audyt i opracowanie procedur.



2. Dezynfekcję pomieszczeń, powierzchni i instalacji:



 dezynfekcję,



- manualną i oprysk,



- przez zmgławianie,



- przez ozonowanie,



 dostawy środków do dezynfekcji,



 czyszczenie i dezynfekcję klimatyzacji oraz wentylacji.



3. Zabezpieczenie użytkowników obiektu:



 stacje dezynfekujące,



 środki ochrony osobistej.



4. Zabezpieczenie wejść do obiektu:



 zdalny pomiar temperatury,



 automatyczne zarządzanie liczbą osób w obiekcie.



5. Zapewnienie personelu do obsługi obiektu:



 szybkie rekrutacje,



 mobilne grupy wsparcia.

Gwarant Czystości i Higieny



Program audytowania i certyfikacji prowadzony przez TÜV Rheinland Polska oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości – działa w Polsce już od 14 lat i jest jedynym tego typu programem w kraju. Jednym z jego celów jest wyeliminowanie usług na niskim poziomie i wykluczenie firm o wątpliwej reputacji.



Certyfikat określa m.in.:



• bezpieczną organizację pracy (BHP, zarządzanie zasobami, reakcje na incydenty, pracę w reżimie sanitarnym);



• bezpieczne użycie sprzętu i środków do realizacji usług (właściwe i bezpieczne technologie, środki posiadające świadectwo jakości);



• systemy kontroli usług i monitorowania higieny;



• odpowiedzialność za ochronę środowiska w procesie świadczenia usług;



• bezpieczeństwo pracowników realizujących usługi (stosowane środki ochrony indywidualnej, szkolenia z nowych technologii, świadomość reżimów sanitarnych);



• przejrzysty proces dokumentowania działań związanych z realizacją usług.



