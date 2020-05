"Pięć lat po zaprzysiężeniu ostatniego rządu, około półtora roku po rozwiązaniu Knesetu i po trzech kampaniach wyborczych - powstanie koalicja kryzysowa Netanjahu-Ganc" - podsumowuje serwis telewizji Reszet 13.

Jak zapowiadają media izraelskie, 35. gabinet może być największym w historii kraju.

Według portalu Times of Israel 36 stanowisk ministerialnych zostanie rozdzielonych pomiędzy członków siedmiu partii: prawicowego Likudu; centrowych Niebiesko-Białych; Zjednoczonego Judaizmu Tory (Jahadut Hatora) – bloku skupiający ortodoksyjne partie religijne, Sefardyjskiej Partii Strażników Tory (Szas), reprezentującej ortodoksyjnych Żydów sefardyjskich, prawicowej Derech Erec, lewicowej Partii Pracy (Awoda) i liberalnego Geszeru.

Stanowiska ministerialne podzielone są po równo między Likudem a Niebiesko-Białymi, ponieważ umowa koalicyjna jest dwustronna - zakłada przyłączenie do rządu innych partii, ale tylko za pośrednictwem Likudu lub Niebiesko-Białych.

Do ostatniej chwili trwały negocjacje w sprawie nominacji ministerialnych z partią Jamina (Prawica) - sojuszem religijnych partii prawicowych i skrajnie prawicowych.

Jamina była dotychczasowym koalicjantem Netanjahu, jednak w ostatnich dniach postanowiła zasiąść w opozycji, zarzucając nowemu rządowi marginalizację prawicowego programu. W czwartek rano potwierdzono jednak, że wywodzący się z Jaminy dotychczasowy minister oświaty Rafi Perec przyjął ofertę Netanjahu objęcia ministerstwa ds. Jerozolimy.

W skrajnie prawicowym środowisku spotkało się to z zarzutami zdrady. Poseł Jaminy Becalel Smotricz opublikował tweet ze zdjęciem kluczyków do samochodu Mitsubishi, który symbolizuje w Izraelu polityczne przekupstwo. Jest to nawiązanie do znanego przypadku posła Likudu Aleksa Goldfarba, który w 1995 poparł promowane przez ówczesnego premiera Icchaka Rabina porozumienia z Palestyńczykami Oslo II w zamian za samochód Mitsubishi z kierowcą.

Według serwisu Reszet 13 ceremonia zaprzysiężenia zaplanowana jest na godzinę 21.00 czasu polskiego. Z powodu restrykcji epidemicznych będzie ona skromniejsza niż zwykle, z ograniczona liczbą gości. (PAP)

