Jak również dodał podczas konferencji prasowej, "będzie można korzystać z sal i hal sportowych, gimnastycznych różnego rodzaju, ale też z pewnym ograniczeniem liczby osób, które będą mogły (tam) dbać o zdrowie poprzez sport".

"Chcemy też umożliwić ogranizowanie prób, ćwiczeń, indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych, np. muzycznych" - powiedział Morawiecki. Wyjaśnił, że to "wyjście naprzeciw studentom uczelni muzycznych, którzy przygotowują się do egzaminów, konkursów w przyszłości, także artystom, którzy muszą odbywać różnego rodzaju czynności, próby oraz filmowcom, którzy - z zachowaniem rygorów sanitarnych chcą wrócić do swoich projektów".

"Wszystkie te zmiany (wchodzą w życie) od poniedziałku, 18 maja" - powiedział premier.