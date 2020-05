"Jeżeli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem, jeżeli tych nowych zachorowań nie będzie dużo, wtedy w drugiej połowie maja możemy spodziewać się kolejnego etapu, to będzie etap związany przede wszystkim z odmrażaniem kolejnych usług" - powiedziała Emilewicz w wywiadzie dla Money.pl.



Na pytanie czy chodzi o restauracje, fryzjerów i salony kosmetyczne, powiedziała: "tak, to przede wszystkim te elementy, ale także możliwość infrastruktury czasu wolnego, organizacji wydarzeń, takich do 50 osób".



Zaznaczyła, że usługi "odmrożone" w III etapie byłyby dostępne przy zachowaniu odpowiednich wymogów sanitarnych. W przypadku restauracji byłoby to np. otwarcie ogródków, zmniejszona liczba gości w sali, odpowiednie odstępy między gośćmi, obowiązek dezynfekcji stolików itd.



W przypadku salonów fryzjerskich i kosmetycznych, wprowadzone zostałyby limity, dotyczące liczby osób, które mogą przebywać w danym salonie, zasady sporządzania protokołów dezynfekcji po każdym kliencie, a także procedur dla personelu po wyjściu klienta.



Emilewicz zaznaczyła, że prognozy dotyczące sytuacji epidemiologicznej znane są na pięć dni do przodu.



"Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się za miesiąc, dwa miesiące" - powiedziała, dodając że znane są przypadki ponownego wprowadzenie wcześniej poluzowanych obostrzeń, np. w Danii.