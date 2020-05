W niedzielę PKW stwierdziła, że w wyborach 10 maja br. brak było możliwości głosowania na kandydatów. W związku z tym, że brak możliwości głosowania na kandydatów jest równoznaczny w skutkach z brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów, marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na ponowne zarządzenie wyborów.

Szef SLD Włodzimierz Czarzasty pytany w poniedziałek w radiu Zet o to, co zrobić z wydrukowanymi kartami do głosowania, zaznaczył, że Lewica poinformowała o tej sprawie NIK "prosząc o sprawdzenie całej tej procedury". "Po drugie poinformowaliśmy prokuraturę" – dodał.

Po trzecie, jak przypomniał Czarzasty, w stosunku do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o wotum nieufności, który – jak zapowiedział - Lewica poprze. "Uważamy, że to jest bardzo rozsądne" – ocenił Czarzasty. Ponadto szef SLD ocenił, że "przydałaby się w tej sprawie również komisja śledcza".

Czarzasty przekonywał, że należy ukarać tych, którzy podejmowali decyzje w tej sprawie. "Jest zbrodnia i powinna być kara" – powiedział.

Jego mówił "ci, którzy mają odpowiedzialność polityczną, powinni dostać Trybunał Stanu, a ci, którzy mają odpowiedzialność prokuratorską i sądowniczą powinni być osądzeni".

"Jest jakiś gość, który bez żadnego trybu podejmuje decyzję o wywaleniu 100 milionów złotych w tym czasie, kiedy nie ma pieniędzy i jest z siebie dumny" – mówił o drukowaniu kart wyborczych Czarzasty.

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu, miały się odbyć 10 maja. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że w związku z tym, że obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie w niedzielę nie może się odbyć.

Dzień wcześniej liderzy PiS i Porozumienia oświadczyli, że "po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Zostaną one przeprowadzone korespondencyjnie, a ustawa w tej sprawie, która weszła w sobotę w życie, ma zostać znowelizowana.