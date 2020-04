Dodał, że od połowy marca, działając w ścisłej współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i agendami rządowymi, zabezpiecza dostawy materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

"CARGO dla Polski jako projekt pojawiło się w niedzielę, 5 kwietnia. Natomiast pierwsze loty medical cargo uruchomione zostały 17-18 marca, rozpoczynając regularne transporty materiałów ochronnych i sprzętu medycznego dla szpitali i służb działających na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19" - czytamy w komunikacie.

LOT przekazał, że do tej pory zrealizował ok. 70 takich rejsów, dzięki czemu do kraju trafiło ponad 9700 m sześc. materiałów medycznych - maseczek, przyłbic, okularów ochronnych, kombinezonów medycznych, ochraniaczy na buty oraz respiratorów.

Spółka w komunikacie przekazała, że rejsy z portu lotniczego w Szanghaju realizowane są codziennie, połączenia z Pekinu odbywają się dwa razy w tygodniu.

"Obecnie każdego dnia LOT Cargo realizuje od jednej, do nawet trzech operacji lotniczych z obszaru medical cargo. W najbliższym czasie dostarczymy do Polski kolejne 3000 m sześc. materiałów medycznych" – powiedział, cytowany w komunikacie, Michał Grochowski, dyrektor biura cargo i poczty w LOT.

W komunikacie przekazano, że przywiezione materiały trafiają do Agencji Rezerw Materiałowych, skąd są transportowane do szpitali, przychodni i innych instytucji opieki zdrowotnej, czekających na środki ochronne i sprzęt medyczny.