Do tej pory w sześciu krajach zamotowano ponad 100 tys. przypadków zakażenia. Najwięcej jest w USA - prawie 800 tys., kolejne kraje na tej liście to: Hiszpania (ponad 204 tys.), Włochy (ponad 184 tys.), Francja (ponad 156 tys.) Niemcy (ponad 147 tys.) i Wielka Brytania (ponad 129 tys). Należy spodziewać się, że bariera ta zostanie wkrótce przekroczona w Turcji, gdzie do tej pory stwierdzono ponad 95 tys. infekcji.

Epidemia koronawirusa wybuchła pod koniec grudnia 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. 22 stycznia Uniwersytet Johnsa Hopkinsa miał w swoich danych informacje o 555 zakażeniach. Pierwszy milion zakażeń odnotowano 2 kwietnia. Kolejny milion - 15 kwietnia. O następne pół miliona bilans powiększył się w ciągu sześciu dni.

Wyleczonych do tej pory na całym świecie zostało nieco ponad 659 tys. osób. Najwięcej w Niemczech - ponad 95 tys.

Według danych Uniwersytetu do tej pory na Covid-19 zmarło ponad 173 tys. osób. Najwięcej zgonów zanotowano w USA - ponad 42 tys.