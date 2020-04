"Zanotowany po raz pierwszy spadek liczby obecnie zakażonych to nadzwyczaj obiecujący sygnał" - powiedział na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie Luca Richeldi z komitetu naukowego, doradzającego rządowi. Zastrzegł zarazem: "Liczba zmarłych skłania zaś do myślenia, że batalia nie jest jeszcze wygrana. Być może jesteśmy w chwili relatywnego rozejmu, ale to nie jest moment, by obniżać czujność".

Dotychczas potwierdzono we Włoszech 181 tys. przypadków koronawirusa.

Liczba wyleczonych przekroczyła 48,8 tysięcy. W ciągu jednego dnia zwiększyła się o ponad 1800. 90 procent wszystkich wyleczonych wróciło do zdrowia w ciągu ostatniego miesiąca, od 20 marca.

Kolejny dzień z rzędu spada liczba chorych na Covid-19, przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Jest ich około 2500; najmniej od miesiąca.

Dotąd testom na obecność wirusa poddano 943 tys. osób.

Także w poniedziałek poinformowano, że liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem wzrosła do 138. Nie żyje też dwóch następnych farmaceutów; już 12 od początku epidemii.