"Uważam, że tarcza finansowa jest bardzo dobrym instrumentem i łącznie z wcześniejszą tarczą antykryzysową będzie najprawdopodobniej przełomowym momentem w walce z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa" - powiedział Piątkowski, autor bestsellera "Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii to gospodarki sukcesu".

"Oceniam, że trzy elementy, czyli tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa, plus deklaracja NBP, że bank centralny zrobi wszystko, żeby ten kryzys zatrzymać, to kluczowe elementy walki z kryzysem. Fakt, że nawet przedsiębiorcy przyjęli z zadowoleniem tarczę finansową, świadczy o tym, że to jest armata, na którą wielu czekało" dodał.

Jego zdaniem włączenie tarczy finansowej do działań mających na celu złagodzenie skutków epidemii koronawirusa, powinno pozwolić Polsce przejść przez kryzys lepiej niż nam się to jeszcze niedawno wydawało i lepiej niż w większości krajów w Europie.

"Uważam, że biorąc pod uwagę rozmach wczorajszego pakietu, Polska dołączyła do wąskiej grupy krajów, które mogą sobie na taki rozmach pozwolić. Jest to historyczny moment, bo podczas kryzysu w roku 2009, Polskę była stać tylko na relatywnie skromny pakiet wsparcia, gdyż obawiano się negatywnej reakcji rynków i wyprzedaży złotego. Polska wydawała się wtedy jeszcze za mało wiarygodna, by takie wsparcie dla gospodarki, zarówno fiskalne i pieniężne, ogłaszać" - podkreślił Piątkowski.

"Fakt, że w środę, po ogłoszeniu tarczy finansowej, nic się na rynkach nie wydarzyło, świadczy o tym, że Polska rzeczywiście przeszła do innej grupy krajów, może jeszcze nie do Ligi Mistrzów, ale już na pewno już do dobrej europejskiej ligi. Obecnie mamy wystarczającą wiarygodność, żeby mieć pakiety wsparcia dla gospodarki, które są podobne do pakietów pomocowych najbardziej rozwiniętych krajów w Europie i na świecie" - stwierdził ekonomista.

Zdaniem Piątkowskiego na razie nie trzeba rezygnować z pakietów społecznych, można natomiast pokusić się o zwiększenie zasiłków dla bezrobotnych.

"Obecny czas to nie moment na oszczędzanie. Trzeba się skupić na tym, co jest najważniejsze, mianowicie na dostarczeniu płynności polskim przedsiębiorcom i dobrze, że tarcza finansowa na tym się skupia" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że dopiero jeśli się okaże, że epidemia się przedłuża, to wtedy trzeba będzie się zastanowić, czy Polsce są potrzebne działania po stronie wydatków.

"Na razie, przez kolejnych kilka miesięcy, pełna para powinna pójść na wsparcie gospodarki, ale również na pomoc najsłabszym i najbiedniejszym. Nie można zapominać o tym, że poza przedsiębiorcami są też miliony innych Polaków, jak samozatrudnieni czy bezrobotni, którzy też potrzebują wsparcia. (...) Wolałbym, żeby oprócz silnej tarczy dla przedsiębiorców powstała też silna tarcza społeczna" - powiedział Piątkowski.

Zgodnie z programem tarczy finansowej, którego wartość wyniesie 4,5 proc. PKB (100 mld zł) do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł (łącznie 75 mld zł będzie przeznaczone dla firm zatrudniających od jednego do 250 pracowników), a do dużych przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce 25 mld zł. Podmioty, które skorzystają z programu otrzymają łącznie środki bezzwrotne o wartości 60 mld zł. Programem będą objęte firmy, których obroty spadły w ostatnim czasie o co najmniej 25 proc. Dla mikro i małych firm górny pułap subwencji wynosi ponad 300 tys. zł. Średnie firmy – to ponad 4 mln zł, a duże – proporcjonalnie więcej.