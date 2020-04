Prezydent stolicy pytany przez dziennikarzy podczas czwartkowej konferencji o to, czy miasto przewiduje darmowe maseczki dla warszawiaków i osób przyjezdnych stwierdził, że na razie nie. "Dlatego, że są zalecenia, żeby maski zmieniać. W związku z powyższym, to by oznaczało, że w Warszawie należy kupić miliony masek" – powiedział Rafał Trzaskowski.

Zaznaczył jednak, że miasto jest w kontakcie ze wszystkimi organizacjami, które przeprowadzają akcje wyposażania w maseczki. "Jeżeli rzeczywiście się pojawi taka możliwość, żeby Warszawa te maski dostała, to oczywiście chętnie z tego skorzystamy" – zapewnił prezydent stolicy.

Dodał, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków ochrony osobistej, to w stolicy jest ich niedobór oraz, że miasto musi przede wszystkim zabezpieczyć tych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem, czyli personel szpitali.

"Natomiast jeżeli się pojawią możliwości, dzięki wolontariatowi, dzięki pracy bardzo wielu ludzi, bardzo wielu fundacji do tego, żeby tak wielką liczbę masek pozyskać, nawet po jednej dla każdego warszawiaka, to oczywiście jesteśmy otwarci na tego typu wsparcie i ze wszystkimi tymi organizacjami jesteśmy w kontakcie" – mówił prezydent Warszawy.