Wyniki sondażu omówił na łamach gazety znany analityk badań opinii publicznej Renato Mannheimer, zwracając uwagę, że w ciągu 20 ostatnich lat poparcie dla UE spadło z 57 do 30 procent.źródło: ShutterStock

Do 30 proc. spadł we Włoszech odsetek obywateli popierających Unię Europejską - taki wynik sondażu prezentuje we wtorek włoskie "Il Giornale". Gazeta odnotowuje, że 70 proc. Włochów uważa, że Niemcy nie popierają ich kraju w dobie pandemii.