Koronawirus na Ukrainie: Liczba zmarłych zakażonych COVID-191 wzrosła do 45

Dodano, że łącznie 28 osób uznano do tej pory za wyzdrowiałe.źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Scott Eisen

O 143 - do 1462 - wzrosła w ciągu minionej doby liczba osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - ogłosiło we wtorek Centrum Zdrowia Publicznego. Bilans ofiar śmiertelnych wśród chorych na Covid-19 zwiększył się o siedem, do 45.