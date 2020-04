Dzisiaj nie dopuściliśmy do tego, aby igrać życiem i zdrowiem Polaków, dzisiaj pokazaliśmy, że zwycięstwo z PiS jest możliwe - mówił Budkaźródło: PAP autor zdjęcia: Leszek Szymański

Dzisiaj nie dopuściliśmy do tego, aby igrać życiem i zdrowiem Polaków, dzisiaj pokazaliśmy, że zwycięstwo z PiS jest możliwe - mówił szef PO Borys Budka komentując to, że projekt PiS ws głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich nie został wprowadzony do porządku obrad Sejmu.