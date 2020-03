Uczciwe postawienie sprawy przesunięcia wyborów prezydenckich w Polsce, to wybory za rok na wiosnę - powiedział wicepremier Jarosław Gowin w Radiu Plus. Jeśli opozycja zgodziłaby się na taki termin, przekonywałbym do niego Zjednoczoną Prawicę - zaznaczył.