"Przemieszczanie się prywatnymi samochodami osobowymi nie jest zabronione. Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakłada na nas obowiązek egzekwowania liczby pasażerów w publicznych środkach transportu zbiorowego. (…) aczkolwiek będziemy monitorowali tę sprawę (liczby osób w samochodach osobowych – PAP) i przekazywali ewentualne rekomendacje Ministrowi zdrowia" – powiedział Kamiński.

Podkreślił, że rząd oraz służby muszą działać adekwatnie do pojawiających się zagrożeń. "Będziemy korygować nasze decyzje i przepisy w zależności od potrzeb" - powiedział, dodając, że jeżeli minister zdrowia uzna, że coś należy doprecyzować (w przepisach - PAP), to to uczyni.