Czechy: Ograniczenia w związku z epidemią przedłużone do 1 kwietnia

Rząd zdecydował w poniedziałek o przedłużeniu do 1 kwietnia ograniczeń związanych z opuszczaniem miejsc zamieszkania, zamknięciu barów, restauracji, szkół i w funkcjonowaniu niektórych sklepów oraz służb. Pierwotnie miały one zakończyć się we wtorek.