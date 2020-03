Kiedy skończy się epidemia koronawirusa we Włoszech? Ekspert WHO odpowiada

Obecny bilans koronawirusa we Włoszech to prawie 3 tysiące zmarłych i ponad 35 tysięcy przypadków zakażeń.źródło: PAP/EPA autor zdjęcia: CIRO FUSCO

We Włoszech "nie wyjdziemy z epidemii 3 kwietnia"- stwierdził przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Ranieri Guerra, były urzędnik Ministerstwa Zdrowia w Rzymie. Uważa on, że trzeba przedłużyć restrykcyjne kroki wprowadzone na najbliższe tygodnie.