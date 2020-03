W województwie małopolskim jak dotąd potwierdzono jeden przypadek zachorowania na koronawirusa. Ponad 60-letni chory, który był wcześniej w północnych Włoszech, przebywa w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie; jego stan jest ciężki, ale stabilny.

Obecnie w małopolskich szpitalach przebywają 33 osoby – to o dwie więcej niż poprzedniej doby; 325 objętych jest kwarantanną – o 261 więcej niż dobę temu. Zmniejszyła się za to liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - z 552 do 342.

Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono u 119 osób, trzy zmarły.

W niedzielę Małopolski Urząd Wojewódzki zakomunikował również, że od poniedziałku nie będzie bezpośrednio obsługiwał klientów; kontakt z urzędem będzie się odbywał drogą internetową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Od poniedziałku zamknięte dla mieszkańców i dostępne wyłącznie dla pracowników mają być także budynki Urzędu Miasta Krakowa. Osobiście można będzie załatwić tylko sprawy dotyczące rejestracji bieżącej zgonów oraz sporządzania aktów zgonów.

Zawieszenie pracy i odwołanie przyjmowania obywateli w placówkach zamiejscowych (Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów) ogłosił też Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Równocześnie zwrócił się z prośbą o załatwianie pilnych spraw drogą internetową (ePUAP lub e-mail) lub telefoniczną. W siedzibie urzędu marszałkowskiego w Krakowie nie zawieszono przyjmowania obywateli, jednak urząd apeluje o rezygnację z osobistego załatwiania spraw i o kontakt elektroniczny lub telefoniczny. (PAP)

autor: Beata Kołodziej