„W niewielkich namiotach, które są podgrzewane, lekarze będą kwalifikowali pacjentów do dalszego postępowania. Jeżeli okaże się, że chory jest z grupy ryzyka lub może być zarażony SARS-CoV-2, to tam będzie oczekiwał na specjalny transport do szpitala zakaźnego. To rozwiązanie pozwala chronić nasz Szpitalny Oddział Ratunkowy przed przerwami wynikającymi z potrzeby dekontaminacji” – wyjaśniła rzeczniczka szpitala Anna Szafrańska.

Osoby, które nie będą w grupie ryzyka epidemiologicznego, a także bez objawów zakażenia koronawirusem, zostaną skierowane do właściwych pomieszczeń SOR.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu. Posiada m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 119 osób, z których trzy zmarły – taki jest najnowszy bilans w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę po godz. 15 o ośmiu nowych przypadkach.(PAP)

autor: Marek Szafrański