Już od soboty do rządowych centrów izolacji na 14 dni kierowane będą wszystkie osoby, które w ostatnich dwóch tygodniach były we włoskich regionach Lombardia, Wenecja Euganejska lub Emilia-Romania, w Iranie lub na najbardziej dotkniętych wirusem obszarach Korei Płd. - napisano w komunikacie hongkońskiego wydziału zdrowia.

Osoby, które były w innych częściach Włoch, będą od soboty przechodziły 14-dniową kwarantannę domową. Dotyczy to również podróżnych, którzy w ciągu ostatnich dwóch tygodni odwiedzili Nadrenię Północną-Westfalię w Niemczech, Burgundię-Franche-Comte lub Grand Est we Francji, wspólnoty autonomiczne La Rioja, Kraj Basków, Madryt w Hiszpanii lub japońską wyspę Hokkaido.

Od wtorku 17 marca kwarantannie domowej poddawane będą wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były na obszarach strefy Schengen lub Korei Płd., poza tymi, które zakwalifikowano już do kwarantanny w rządowych centrach izolacji. W tej grupie znajdują się podróżni, którzy przybywają z Polski lub odwiedzili ją w ostatnich dwóch tygodniach.

Obowiązek kwarantanny dotyczy zarówno mieszkańców Hongkongu, jak i wszystkich pozostałych – podkreślono w komunikacie.

W osobnym komunikacie hongkońskie władze ogłosiły w piątek czerwony alert dla podróżnych planujących wyjazd do krajów strefy Schengen. Decyzję podjęto, „biorąc pod uwagę ciągły i szybki wzrost liczby przypadków Covid-19 w Europie”. Czerwony alert wzywa do przełożenia wyjazdów i unikania niekoniecznych podróży do tych państw.

Osoby, które już znajdują się w strefie Schengen, powinny zwracać uwagę na komunikaty miejscowych służb sanitarnych, przez cały czas nosić maseczki ochronne, unikać niekoniecznych wizyt w zatłoczonych miejscach i placówkach służby zdrowia, i często myć ręce – napisano.