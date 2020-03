Przenoszenie pacjentów do innych wrocławskich szpitali trwa od kilku dni. "Pacjenci przenoszeni są w sposób zorganizowany i planowany. Szpital ma przyjmować docelowo tylko dorosłych pacjentów z podejrzeniem koronawirusa; dzieci są kierowane do szpitala klinicznego przy ul. Chałubińskiego” - powiedziała rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski na konferencji prasowe we wtorek podkreślił, że działania podejmowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego mają na celu ograniczenie przejęcia do tej lecznicy pacjentów, co do których nie ma podejrzeń, że są zarażeni koronawirusem. „Pacjenci, którzy tam teraz przebywają są rozwożeni do innych szpitali wrocławskich. Tak stwarzamy dodatkowy zasoby wolnych łóżek na wypadek, gdyby wzrosła liczba zachorowań i osób z podejrzeniem kronawirusa” - powiedział wojewoda.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego hospitalizowanych jest obecnie trzech pacjentów. 73-latek jest w ciężkim stanie, 74-latka w poważnym, a 26-letni mężczyzna w bardzo dobrym.