"Społeczność Wietnamczyków w Polsce podjęła bardzo wcześnie szereg działań o charakterze prewencyjnym. Już w dniu 28 stycznia 2020 r. nasze organizacje powołały +Komitet wspierania działań prewencyjnych dot. zagrożenia koronawirusem Covid-19+" – czytamy.

W komunikacie wymienia się zalecenia, które zostały skierowane do wietnamskich przedsiębiorców. Dotyczyły one przede wszystkim ograniczeń w podróżowaniu do krajów, w których doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa.

"W porozumieniu z zespołem centrów handlowych w Wólce Kosowskiej uzgodniliśmy, że osoby nie stosujące się do w/w. zaleceń będą podlegać sankcjom (w granicach prawa), w tym ich sklepy handlowe w Wólce Kosowskiej będą zamykane na okres 14 dni" – poinformowano w komunikacie.

Wskazano, że w Polsce nie stwierdzono przypadków zarażenia koronawirusem Covid-19 wśród członków społeczności wietnamskiej.

Komunikat wydano w imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Wólce Kosowskiej "Wólka Center" i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński