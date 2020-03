Na konferencji prasowej z udziałem dolnośląskich parlamentarzystów i samorządowców Koalicji Obywatelskiej były przewodniczący PO podkreślił, że kampania prezydencka poświęcona będzie w dużej mierze sprawom lokalnym.

"Chcemy pokazać, że obok programu prezydenckiego pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, dużo będziemy mówić o sprawach regionalnych, o sprawach Dolnego Śląska. Mówimy o tym dlatego, że te wybory będą decydować o naszej wspólnej przyszłości, ale też o przyszłości samorządu, o jego podmiotowości, o sprawiedliwych finansach, o sprawiedliwym budżecie" – powiedział Schetyna.

Zwracał też uwagę na konieczność współpracy rządzących z opozycją, która będzie oparta na zaufaniu i umożliwi podejmowanie dobrych decyzji. "Jesteśmy dzisiaj świadkami epidemii koronawirusa, która rozszerza się w świecie. To wymaga i wymusza współpracę, my jesteśmy na nią otwarci. Ale żeby ta współpraca była skuteczna i dawała gwarancję bezpieczeństwa naszym obywatelom, potrzebne jest zaufanie, uszanowanie podmiotowości opozycji i dialog. Tego dialogu oczekujemy" – podkreślił Schetyna.

Były szef PO przypomniał też, że w piątek prezydent Andrzej Duda zdecyduje w sprawie nowelizacji przyznającej telewizji publicznej i Polskiemu Radiu blisko 2 mld zł dofinansowania. Opozycja proponowała, aby te pieniądze przeznaczyć na onkologię. "To jest kwestia wyboru. Jestem przekonany, że od tego wyboru dużo będzie zależeć. Oczekujemy od prezydenta Dudy, że zawetuje dzisiaj tę ustawę" - powiedział Schetyna.

Posłanka Małgorzata Tracz z Zielonych podkreślała, że nadchodzące wybory prezydenckie "są szansą na to, by przywrócić w Polsce rządy prawa, by uzdrowić służbę zdrowia, by zadbać o edukację, a przede wszystkim zająć się najpilniejszym problemem, jakim jest walka z kryzysem klimatycznym".

Nawiązując do hasła wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Tracz dodała, że spokój, rozwaga, otwartość na dialog, a także wysoka kultura osobista, to "cechy prawdziwej prezydent". "To cechy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, dlatego Zieloni ją popierają, a także będą aktywnie uczestniczyć w kampanii (…) Wiemy, że zmiana w Pałacu Prezydenckim jest możliwa, a co więcej, jest konieczna i dołożymy wszelkich starań, by w maju ta zmiana nastąpiła" – zadeklarowała Tracz.