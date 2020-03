Spośród nich 16 to pacjenci we Flandrii, 2 w Brukseli i 9 w Walonii. Większość właśnie wróciła z wakacji we Włoszech i wykazuje łagodne objawy. Pacjenci są izolowani i leczeni w domu lub w szpitalu.

Koronawirus, który wykryto w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

W Europie największą liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)