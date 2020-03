Niemcy: Już 240 potwierdzonych przypadków koronawirusa

Najwięcej, bo 111 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 48 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 44, w Hesji w środkowej części kraju - 12, w Berlinie - 6, w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie - 4, a w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.źródło: ShutterStock

W Niemczech do środy do godz 10.00 wykryto 240 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Nie odnotowano przypadków śmiertelnych. We wtorek po południu liczba zainfekowanych wynosiła 196.