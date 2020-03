"Wszyscy jesteśmy na froncie walki, ale niech to będzie front walki z koronawirusem, a nie front walki politycznej. Tutaj wszyscy musimy być po jednej stronie. Najbardziej aktualne informacje w sprawie nowego wirusa mogą Państwo znaleźć na stronie gov.pl/koronawirus" – napisał na Twitterze szef rządu.

Rząd przedstawił w poniedziałek w Sejmie informacja ws. koronawirusa. Głos zabierał premier, a także ministrowie kierujący resortami zdrowia, infrastruktury oraz spraw wewnętrznych. Kluby miały 15 minutowe wystąpienia, koła - siedmiominutowe. Przedstawiciele rządu i PiS przekonywali, że służby są przygotowane na wypadek pojawienia się w Polsce koronawirusa. Opozycja oceniała m.in. że rząd niewystarczająco informuje, jak zachować się gdyby wybuchła epidemia i wyrażała wątpliwości.

Z wnioskiem o pilne zwołanie posiedzenia Sejmu ws. koronawirusa zwrócił się w zeszłym tygodniu do marszałek Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda. Uzasadniał, że chce by rząd udzielił informacji społeczeństwu, jaka jest aktualna sytuacja w związku z szerzącą się w Europie epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczani są Polacy, by w jak najmniejszym stopniu koronawirus dotknął nasz kraj.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Najczęstsze objawy jakie się wiążą się nowym koronawirusem i wywoływaną przez niego chorobą to gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczeniem. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.