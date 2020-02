BBC Persian: Co najmniej 210 osób zmarło z powodu koronawirusa w Iranie

Do czwartku wieczorem co najmniej 210 osób zmarło w różnych miastach w Iranie z powodu koronawirusa - podała w piątek brytyjska stacja BBC Persian, powołując się na źródła w służbach medycznych.źródło: PAP/EPA

autor zdjęcia: NIAID- RMLNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT