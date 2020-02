Według informacji portalu, Czerwińska ma objąć stanowisko z dniem 1 marca; w czwartek ma złożyć wypowiedzenie ze stanowiska w NBP. W zarządzie NBP zasiada od czerwca 2019 r.

Dyrektor Departamentu Komunikacji EBI nie udzielił komentarza w sprawie.

Rzecznik MF, Paweł Jurek w rozmowie z PAP powiedział, że "procesem wyborczym zarządza EBI i to EBI będzie komunikował zakończenie procedur".

"Spodziewamy się, że decyzja państw członkowskich będzie pozytywna dla zgłoszonego przez Polskę kandydata" - zaznaczył .

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał ją na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Na początku lutego br. minister finansów Tadeusz Kościński przedstawił jej kandydaturę na stanowisko wiceprezesa EBI, członka Komitetu Zarządzającego banku.

Sama Czerwińska po zgłoszeniu jej kandydatury powiedziała w rozmowie z PAP, że czuje się "zaszczycona" tym faktem. "Europejski Bank Inwestycyjny jest największym na świecie bankiem rozwojowym i partnerem o znaczeniu strategicznym dla Polski.(...). Wybór przedstawiciela Polski będzie oznaczał wzrost pozycji naszego kraju w zarządzie EBI, co będzie świadczyć o docenieniu naszego kraju na arenie międzynarodowej" - mówiła.

Komitet Zarządzający w EBI jest organem wykonawczym banku, zarządza jego bieżącym funkcjonowaniem.

EBI to instytucja Unii Europejskiej udzielająca udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Środki finansowe bank pozyskuje na rynkach kapitałowych. Udziałowcami EBI są wszystkie państwa członkowskie UE.

Czerwińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).

autor: Ewa Wesołowska

(PAP Biznes)