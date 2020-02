Poprawka zakłada przesunięcie w budżecie z działu dotacje i subwencje 1,95 mld zł na program polityki zdrowotnej i leczenie chorób nowotworowych.

W imieniu Koalicji Obywatelskiej poprawkę złożyła senator Beata Małecka Libera (KO).

Wiceminister Cieszyński ocenił, że poprawka jest bezzasadna. "Uzasadnienie powinno określać, na co zostaną przeznaczone te środki. Jeżeli mówimy o Narodowej Strategii Onkologicznej, to tam wszystkie środki – 5 mld zł – są przekazane na konkretne cele i wiemy, w jaki sposób te 5 mld zł wesprze polską onkologię" – przekonywał. Według niego poprawka KO nie uzasadnia w sposób wystarczający, na co środki zostaną przeznaczone.

Poprawka będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na posiedzeniu senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.

Kolejnym punktem porządku obrad komisji była nowelizacja ustawy o prozdrowotnych wyborach konsumenta.

Wiceminister powoływał się na raport NFZ o otyłości polskich dzieci "Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w Europie. 3 mln osób w Polsce cierpi na cukrzycę. Gdybyśmy ograniczyli spożycie cukru, moglibyśmy uniknąć 140 zgonów rocznie" – powiedział.

"Mamy wątpliwości czy skutek zdrowotny osiągniemy i czy podatek nałożony na pewna grupę napojów i soków spowoduje, że spadnie otyłość i nadwaga i czy środki z tego uzyskane będą dedykowane do walki z nadwagą i problemem alkoholizmu" – powiedziała senator Libera.

Wniosek poddano głosowaniu. Za odrzuceniem ustawy głosowały 4 osoby,4 były przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosy rozłożyły się tak samo. Oznacza to, że żaden z wniosków nie uzyskał większości. W sprawozdaniu, zgodnie z regulaminem, umieszczono oba wnioski.(PAP)

Autorka: Monika Witkowska