Sobolewski w Polsat News został zapytany na ile Zjednoczona Prawica jest w stanie wycofać się z reformy wymiaru sprawiedliwości, w kontekście poniedziałkowej wypowiedzi wicepremiera i szefa Porozumienia Jarosława Gowina, który stwierdził, że jest część wyborców ZP, która czuje się zmęczona nadmiarem sporów wokół sądownictwa.

"Z panem premierem Gowinem w ramach Zjednoczonej Prawicy będziemy oczywiście rozmawiać i w tej kwestii również. Sądzę, że znajdziemy jakieś kompromisowe rozwiązanie, co do dalszych działań" - odparł polityk PiS.

Sobolewski zwrócił jednocześnie uwagę, że jednym z postulatów PiS wyborów w 2015 r. była reforma wymiaru sprawiedliwości. "W 2019 r. powtórzyliśmy ten postulat, że będziemy kontynuować. Polacy dali nam mandat do tego, aby takie zmiany wprowadzać" - zaznaczył Sobolewski.

Na uwagę, że niektórzy mają wątpliwości - w tym wicepremier Gowin - co do niektórych z wprowadzanych zmian, polityk PiS odparł, że to naturalne, iż każdy może mieć wątpliwości. "Natomiast będziemy przekonywać pana premiera Gowina, aby te wątpliwości zostały rozwiane" - zapowiedział.

Polityk PiS został też zapytany o kolejną już na forum unijnym debatę z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Rady UE na temat praworządności w Polsce. Odbędzie się ona we wtorek późnym wieczorem w Strasburgu na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Wniosek o dodaniu tego punktu do sesji PE złożyła Frakcja Odnowić Europę, uzasadniając to podpisaniem noweli ustaw rozszerzającej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w Polsce.

"Prawem opcji rządzącej jest to, że może dyktować zakres tematów, które są w obradach danego gremium. W PE opcja rządząca to są m.in. socjaliści, którzy narzucają takie tematy. Dla nas nic nowego. Posłuchamy, nasi europosłowie wypowiedzą się, przekażą nasze argumenty" - skomentował Sobolewski.

W kontekście sporu z Brukselą polityk był też pytany o kwestię ewentualnego powiązania unijnego budżetu z praworządnością. "Nie przypuszczam żebyśmy mieli z tego powodu problemy. Aby takie rzeczy wprowadzać potrzebny byłyby zmiany traktatowe, tego nie ma obecnie w traktatach" - oświadczył Sobolewski.