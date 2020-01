W San Antonio w klubie muzycznym Ventura doszło do strzelaniny na skutek kłótni podczas koncertu; policja poszukuje napastnika. Jedna osoba zginęła na miejscu, a jeden z rannych zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala.

W Kansas City, również w niedzielę wieczorem, napastnik zaczął nagle strzelać do osób, które stały w kolejce na parkingu, aby wejść do baru. Motywy napaści nie są znane.

Sprawca został zabity przez uzbrojonego ochroniarza. Według lokalnego dziennika "The Kansas City Starr" policjanci nie zdążyli oddać strzałów do napastnika. Policja poinformowała również, że co najmniej trzech spośród 15 rannych jest w stanie krytycznym. (PAP)