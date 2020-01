"Zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego w pracy Komisji Zdrowia Sejmu RP jest niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian, a także szczególną materię, która została poddana nowelizacji (ustawa ta jest jednym z aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce)" - wyjaśniła w oświadczeniu NRL.

Rada uzasadniając sens powołania podkomisji zaznaczyła, że projekt nie uwzględnia większości uwag "zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych projektu ustawy", jak również faktu, że zawiera on znaczące zmiany w stosunku do ostatniej konsultowanej wersji projektu.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała