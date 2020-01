Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka przekazał PAP, że teren, na którym znajdowała się brama nie należy do Kancelarii Sejmu. "Teren nie należy do Kancelarii Sejmu, mimo iż jest to jedna z dróg wjazdowych do parlamentu. W związku z wypadkiem ten wjazd od strony ul. Wiejskiej jest zablokowany" - przekazał dyrektor CIS.

Jak poinformował PAP podkom. Piotr Świstak z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji o zdarzeniu służby zostały poinformowane przez Służbę Ochrony Państwa. SOP miał przekazać, że kierujący samochodem ciężarowym wycofując uszkodził bramę. Dodał, że zdarzenie to jest traktowane jako kolizja. Kierowca został sprawdzony alkomatem - był trzeźwy.

Z informacji, które przekazał PAP jeden ze świadków zdarzenia wiadomo, że ciężarówka volvo uderzyła w lewy filar bramy, zakleszczyła się, a następnie ruszyła do przodu wyrywając całą bramę.

Zabytkowa brama wjazdowa staraniem Kancelarii Prezydenta RP została odrestaurowana w 2000 roku.