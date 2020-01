Zaginięcie dziecka zgłosił na policję w czwartek ojciec 9-latki. Dziewczynka wyszła z domu do szkoły o 7:30, ale do niej nie dotarła. To Martyna Zięba; policja opublikowała jej zdjęcie oraz informację, w co była ubrana.

"Dziewczynka może przebywać ze swoimi koleżankami - 10-latką i 13-latką" – powiedziała PAP podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

10-latka jest podopieczną młodzieżowego ośrodka wychowawczego i, jak podała policja, ma już na koncie ucieczki. 13-latka zaś nie jest wychowanką ośrodka, ale też już uciekała z domu.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski